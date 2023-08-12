يهودي إيراني يدخل إسرائيل ويحاول التجسس مستخدماً "علبة مناديل"

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت" إنه أحبط محاولة تجسس إيرانية أمس الجمعة عندما اعتقل يهودياً إيرانياً دخل إسرائيل ومعه علبة مناديل قال شين بيت إنه كان يستخدمها لإخفاء جهاز للمراقبة.

وذكر الجهاز أن الرجل الذي له أقارب في إسرائيل اعترف خلال استجواب في مطار بن غوريون بأنه جاء بالفعل للتجسس على أهداف إسرائيلية لصالح عناصر أمن إيرانيين. وأضاف أن الرجل، الذي عُثر بحوزته على هواتف محمولة وأجهزة متنقلة لشحن الهواتف "باور بانك" ونقود، مُنع من الدخول وأُعيد ترحيله إلى إيران.





علبة المناديل التي كان ينوي استخدامها للتجسس علبة المناديل التي كان ينوي استخدامها للتجسس علبة المناديل التي كان ينوي استخدامها للتجسس

مادة اعلانية

وورد في بيان لشين بيت: "هذه الحادثة جزء من جهود إيرانية أوسع نطاقاً لترسيخ شبكات التجسس والإرهاب في إسرائيل".

ولم تعلّق إيران على الموضوع. ورداً على سؤال عن سبب ترحيل المشتبه به بدلاً من محاكمته، قال مسؤول لوكالة "رويترز" إنه يُعتقد أن الرجل كان يتصرف تحت ضغوط وأن المال هو ما دفعه إلى فعل ذلك، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى لدى "شين بيت".

وأضاف المسؤول أن المسار القانوني "ضئيل الجدوى" لأن المشتبه به ليس مواطناً إسرائيلياً.

ويخيم شبح اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران منذ عقود ويتبادل الطرفان الاتهامات بالتخطيط لتنفيذ مؤامرات تخريب واغتيالات.

وأفاد "المؤتمر اليهودي العالمي" بأنه كان يوجد نحو 80 ألف يهودي في إيران عشية الثورة في 1979، غادر أغلبهم البلاد منذ ذلك الحين، لكن يُعتقد أن الجالية اليهودية فيها لا تزال الأكبر في الشرق الأوسط خارج إسرائيل.