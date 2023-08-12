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Traditional Omani boats known as dhows are seen sailing towards the Strait of Hormuz, off the coast of Musandam province, Oman, July 21, 2018. (Reuters)
مضيق هرمز (أرشيفية)

تحذيرات غربية للسفن من الملاحة بمضيق هرمز بسبب تهديدات إيران

تم توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام

العربية.نت
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حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط، اليوم السبت، شركات الشحن التي تسافر سفنها عبر مضيق هرمز الاستراتيجي من الملاحة في المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب الاستيلاء عليها، في تحذير صارخ وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وتم توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام قبل أن تسيطر إيران على ناقلتين مسافرتين بالقرب من المضيق، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

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وأقر تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي في الشرق الأوسط، بالتحذير لكنه رفض مناقشة تفاصيل حوله.

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وقال هوكينز إن منظمة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة (تسمى "إنترناشيونال ماريتايم سيكيورتي كونستركت") "تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء على أساس التوترات الإقليمية الحالية، والتي نسعى إلى وقف تصعيدها".

وتابع: "يُنصح أن تعبر السفن بعيداً عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان".

وبشكل منفصل، حذرت منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي وتراقب الشحن في المضيق "من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة"، حسب ما ذكرت شركة الاستخبارات الخاصة "أمبري".

كما حذرت الشركة من أنه "في السابق، وبعد إصدار تحذير مماثل، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة".

من جهتها، لم تعلق البعثة التي يقودها الاتحاد الأوروبي، والتي يطلق عليها "التوعية البحرية الأوروبية في مضيق هرمز"، على هذه الأنباء.

من جانبها، لم تقر إيران عبر وسائل إعلامها الرسمية بأي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق.

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