إيران.. 4 قتلى بهجوم مسلح على مزار في شيراز

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قتل أربعة أشخاص على الأقل، الأحد، في هجوم مسلّح استهدف مزارا في مدينة شيراز في جنوب إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي شنه رجلان مسلحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.
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اعتقال مهاجم
وأضافت أن أحد المشاركين في الهجوم اعتقل.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش قال في أكتوبر الماضي إنه نفذ هجوما على المرقد مما أودى بحياة 15 شخصا.
داعش تبنى تفجيرات سابقة
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من بينها تفجيران كبيران استهدفا البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس إيران روح الله الخميني في 2017.
وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن طوقت منطقة الضريح.
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