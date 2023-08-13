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Iranian security forces deploy following an armed attack at the Shah Cheragh mausoleum in the city of Shiraz on October 26, 2022. (ISNA via AFP)
مرقد شاه شيراغ في شيراز الإيرانية (أرشيفية)

إيران.. 4 قتلى بهجوم مسلح على مزار في شيراز

دبي - العربية.نت
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قتل أربعة أشخاص على الأقل، الأحد، في هجوم مسلّح استهدف مزارا في مدينة شيراز في جنوب إيران، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

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وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي شنه رجلان مسلحان على مرقد شاه شيراغ" في مدينة شيراز.

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اعتقال مهاجم

وأضافت أن أحد المشاركين في الهجوم اعتقل.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم داعش قال في أكتوبر الماضي إنه نفذ هجوما على المرقد مما أودى بحياة 15 شخصا.

داعش تبنى تفجيرات سابقة

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجمات سابقة في إيران، من بينها تفجيران كبيران استهدفا البرلمان الإيراني ومرقد مؤسس إيران روح الله الخميني في 2017.

وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن طوقت منطقة الضريح.

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