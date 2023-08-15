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(أرشيفية- فرانس برس9
من البازار الكبير في طهران

إيران.. حريق هائل في بازار طهران الكبير

رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات

دبي - رويترز 
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ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن حريقا هائلا شب في البازار الكبير بالعاصمة الإيرانية طهران دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وأضافت الوكالة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق.

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وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران: "اندلع حريق في بازار طهران الكبير، وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".

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