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In this photo released on Thursday, Aug. 11, 2022, by the Iranian Foreign Ministry, Foreign Ministry spokesperson Nasser Kanaani speaks in Tehran, Iran. Kanaani denied on Monday, Aug. 15, 2022, that Tehran was involved in the assault on author Salman Rushdie, in remarks that were the country's first public comments on the attack. (Iranian Foreign Ministry via AP)
ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية
سجون إيران

إيران: تبادل السجناء مع أميركا قد يستغرق شهرين

وسائل إعلام كورية جنوبية أكدت أن الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وتحويلها إلى إيران

العربية.نت
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين إن إجراءات الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران ستستغرق ما يصل إلى شهرين.

وتابع كنعاني: "أعلنت السلطات المعنية إطاراً زمنياً محدداً وستستغرق هذه الإجراءات شهرين على الأكثر".

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وتوصلت طهران وواشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الاثنين أن الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد جرى تحويلها إلى البنك المركزي السويسري الأسبوع الماضي لتبديلها بعملات أخرى وتحويلها إلى إيران.

وقالت إيران إن واشنطن ستفرج أيضاً عن بعض الإيرانيين من السجون الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال محامي أحد الأميركيين المحتجزين إن إيران سمحت لأربعة مواطنين أميركيين بالانتقال من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية. وكان أميركي خامس قيد الإقامة الجبرية بالفعل.

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