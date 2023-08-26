وفاة 10 أشخاص في انقلاب حافلة تقل متسلقي جبال في إيران
الحادث وقع الجمعة قرب مدينة فرزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية
لقي عشرة أشخاص حتفهم عندما انقلبت حافلة صغيرة تقل مجموعة من متسلقي الجبال في شمال غربي إيران، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم السبت.
وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء أن الحادث وقع الجمعة قرب مدينة فرزغان بمحافظة أذربيجان الشرقية، نقلاً عن المتحدث باسم خدمات الطوارئ في الإقليم.
وكانت الحافلة الصغيرة متجهة إلى قرية سياحية في هذه المنطقة الجبلية عندما انقلبت لسبب غير محدد وسقطت في واد، بحسب المسؤول.
كما أصيب في الحادث ثمانية أشخاص، ما زال ثلاثة منهم في العناية المركزة، السبت.
وبحسب المسؤول: "لو تم ربط أحزمة الأمان، لكان عدد الضحايا أقل"، موضحاً أن سائق الحافلة من بين القتلى.
وتعد شبكة الطرقات في إيران جيّدة بالمجمل، لكنها تعاني من معدّل حوادث من بين الأعلى في العالم.
وتقع العديد من الحوادث جراء ضعف معايير السلامة والسيارات المتردية في بلد يعاني من عقوبات اقتصادية أميركية.
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