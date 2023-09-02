فيديو يوثق.. إيران تتسلم طائرة "ياك 130" الروسية

وصلت طائرة تدريب قتالية روسية الصنع من طراز "ياك-130" إلى إيران وانضمت للقوات الجوية الإيرانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، السبت.

وجاء في تقرير "إسنا" أن طائرة التدريب القتالي المتقدمة قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية للطيارين لتعلم الطيران بمقاتلات الجيل الرابع، حسب أسوشييتد برس.

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بدورها، نشرت وكالة أنباء "تسنيم" القريبة من الحرس الثوري، فيديو يوثق تسليم طائرة "ياك-130" للقوات الجوية الإيرانية.

كما كتبت: "ياك-130 هي طائرة تدريب قتالية متقدمة صممت وأنتجت من قبل شركة ياكولوف الروسية، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري القوات الجوية لتعلم الطيران مع مقاتلات الجيل الرابع"، مضيفة أنه "تم تصميم هذه الطائرة لتحل محل طائرة التدريب L-39 وذلك بناء على طلب من الجيش الروسي، وتوفر إمكانية الطيران بطائرات الجيل 4++ من قبيل سوخوي 35 وطائرات الجيل الخامس مثل سوخوي 57".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات أثارت مرة أخرى موضوع شراء إيران مقاتلات "سوخوي 35"، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة والدول الغربية.

إيران وسوخوي 35

وفي مارس الماضي، أشار رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات في روسيا، روسلان بوخوف، لمجلة "أرميسكي ستاندارت"، إلى أن "إيران تواجه العقوبات الغربية على مدى ما يزيد عن 40 عاماً. ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الأمن الأممي تم رفع الحظر المفروض على بيع الأسلحة العادية الكلاسيكية لطهران، لذلك ليس هناك شيء يمكن أن يمنع إيران من عقد تلك الصفقة"، وفق "روسيا اليوم".

كما أضاف أن "طهران اختارت أحدث طائرة وهي "سو-35"، الأمر الذي سيزيد بالطبع من قدرة سلاح الجو الإيراني".

تعرف على القدرات الخارقة لسوخوي 35

انهيار الصفقة؟

ورغم تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين بخصوص شراء "سوخوي 35"، فإن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، أعلن في يوليو الماضي أن بلاده "أبرمت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات سوخوي 35"، لكن طهران "استنتجت لاحقاً أنه بإمكانها أن تنتج مقاتلات محلية الصنع".

ورداً على سؤال بشأن وضع العقد بين طهران وموسكو بخصوص شراء "سوخوي 35"، قال: "أبرمنا في السابق صفقة شراء، غير أننا استنتجنا بأنه يمكننا إنتاج (طائرات مقاتلة) محلية الصنع"، لافتاً إلى أن بلاده "تتحقق من الوضع ويمكنها إعادة النظر في عملية الشراء إذا لزم الأمر".

فيما اعتبر المحللون أن تصريحات الوزير تشكل "تأكيداً ضمنياً بانهيار الصفقة".

أنواع مختلفة من الصواريخ والذخائر

يذكر أنه "تم تصميم مقاتلات "سو-35" من الجيل 4++ لتكون متعددة المهام وتحقق تفوقاً في مختلف المهمات الجوية، وتكون قادرة على تقديم الدعم والإسناد لمختلف القوات العسكرية. ويشمل تسليحها أنواعاً مختلفة من الصواريخ والذخائر من نوع "جو- جو" و"جو-أرض" وصواريخ فائقة الدقة مضادة للسفن"، حسب "روسيا اليوم".

كما زُودت بمجموعة من أنظمة القيادة المعلوماتية الإلكترونية والرادارية الحديثة ذات الهوائي الشبكي والمحرك الذي يمكن أن يغير اتجاه قوة الدفع.