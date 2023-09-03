برلماني إيراني سابق: "طاولة حمراء" بين طهران وواشنطن لإدارة التوتر

قال الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن طهران وواشنطن شكلتا "طاولة حمراء" في مسقط لتبادل الآراء ووجهات النظر وإدارة التوترات المختلفة بين البلدين.

وتحدث العضو السابق في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه في مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" حول المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا بوساطة دول إقليمية، مؤكدا أنه تم التوصل إلى اتفاق غير مكتوب بين إيران والولايات المتحدة، والأبرز فيه هو "إدارة التوتر" في المنطقة بين البلدين.

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وأضاف مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني في بيروت: "إيران وأميركا تديران التوتر، وكلمة أمير عبد اللهيان الذي قال إن المفاوضات جارية في إطار مبادرة عمان تؤكد ذلك".

وكان وزير الخارجية الإيراني صرح خلال زيارته إلى لبنان قائلا: "هناك مبادرة مطروحة من قبل سلطان عمان بشأن استخدام الدبلوماسية لإلغاء العقوبات، ومن خلال تلك المبادرة يتم تبادل الرسائل".

وأوضح فلاحت بيشه أن إيران والولايات المتحدة توصلتا أخيرا إلى نتيجة مفادها أنه لا التوقيت ولا الظرف في بلديهما مناسبان لتنفيذ وإحياء الاتفاق النووي، حيث "يعلم الرئيس الأميركي جو بايدن أنه إذا تم إحياء الاتفاق، فلن يتمكن من الوفاء بالتزاماته، وبنفس الطريقة، لا تستطيع إيران العودة إلى التزاماتها دون الحصول على مقابل ملموس".

"طاولة حمراء" في مسقط

وشرح الرئيس السابق للجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تفاصيل ما أسماها "إدارة التوتر بين إيران وأميركا"، موضحا أن الأمر لا يقتصر على القضايا النووية، ويبدو أن البلدين شكلا ما يشبه "طاولة حمراء" في مسقط، للتعامل مع التوترات المختلفة. ويرمز تعبير "الطاولة الحمراء" إلى تبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وتابع: "رأينا في الأشهر الستة الماضية تراجع الأعمال الضارة من قبل الطرفين ومن قبل الدول التي لديها مصالح متضاربة. ومن ناحية أخرى، لم يصدر أي قرار ضد إيران في المنظمات الدولية مثل مجلس المحافظين. وعلى الصعيد الاقتصادي وإدارة العقوبات، تصدر إيران اليوم من النفط 4 أضعاف ما كانت تصدره خلال الفترة التي كانت الولايات المتحدة تطبق عليها سياسة الضغط الأقصى، وبالإضافة إلى ذلك، تم تحرير جزء كبير من الموارد المالية الإيرانية المحتجزة، وسيتم إطلاق سراح وتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين".

واختتم: "من المؤكد أن أميركا تسعى لتحقيق مكاسب سياسية في عام الانتخابات، كما أن لإيران فوائد مالية واقتصادية بسبب مشاكلها الاقتصادية".