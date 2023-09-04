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عمال الفحم إيران
من أحد مناجم الفحم بإيران - أرشيفية
إيران و رئيسي

مقتل 6 عمال في انفجار بمنجم فحم شمال شرق إيران

الوكالة الرسمية: فرق الإنقاذ انتشلت جثث العمال الستة بعد أن حوصروا داخل المنجم بعد الانفجار، الذي نتج عن تراكم الغاز

العربية.نت، وكالات
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ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء "إرنا"، اليوم الاثنين، أن 6 عمال لقوا حتفهم جراء انفجار بمنجم في مدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال البلاد.

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وقالت الوكالة الرسمية إن فرق الإنقاذ انتشلت جثث العمال الستة بعد أن حوصروا داخل المنجم بعد الانفجار، الذي أشارت إلى أنه نتج عن تراكم الغاز.

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ونقلت الوكالة عن كمال طاهريان، مدير عام إدارة الأزمات في محافظة سمنان، القول إن الانفجار وقع بالمنجم على عمق 400 متر تحت الأرض.

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