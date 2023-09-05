طهران: السويد تجسست على قاض إيراني مسجون لديها

بعد نشر خبر احتجاز دبلوماسي سويدي في إيران من 500 يوماً، اتهمت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية "ميزان"، السويديين بالتجسس على مساعد القاضي ونائب المدعي العام الأسبق، المسجون في السويد، حميد نوري.

ونشرت الوكالة الإيرانية مقطع كليب بعنوان "رسالة ستوكهولم" ذكرت فيه أن حميد نوري تعرض لـ"عملية تجسس غريبة"، بينما لم يكن على اتصال بعائلته ولم يحظَ باتصال قنصلي مناسب.

مادة اعلانية

وأضافت هذه الوكالة أن الشرطة السويدية قامت بتقريب ضابط من أصل إيراني من نوري من أجل الحصول على المعلومات منه لفائدة التحقيق معه.

ونشرت وكالة أنباء السلطة القضائية الإيرانية هذا المقطع، بعد أن نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، تقريراً حول اعتقال مواطن سويدي في إيران، منذ أكثر من 500 يوم من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وفي وقت سابق من يوليو من العام الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال مواطن سويدي بتهمة "التجسس".

بدوره، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لإذاعة صوت أميركا الناطقة بالفارسية يوم الاثنين حول وضع هذا الموظف بالاتحاد الأوروبي المحتجز منذ أكثر من عام، "إننا على علم بقضية مواطن سويدي محتجز في إيران ونحن نتابع الأمر عن كثب".

إعدامات جماعية

ويتمتع يوهان فلودروس، الموجود الآن في سجن إيفين، بتاريخ حافل في العمل في عدة مناصب في المؤسسات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وقد ظهر أيضاً في حملة إعلانية موضوعها جذب الشباب السويديين إلى وظائف الاتحاد الأوروبي.

وتطالب إيران باستمرار بإطلاق سراح المواطن الإيراني، حميد نوري، الذي حكم عليه القضاء السويدي في يوليو 2022 بالحبس مدى الحياة، بعد أن اتهم بـ "الضلوع في عمليات إعدامات جماعية في إيران عام 1988".