إيران.. مقتل عنصر من الباسيج وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمحافظة فارس

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، اليوم الأحد، أن عنصرا من قوات الباسيج، وهي قوات شبه عسكرية من المتطوعين، قُتل وأصيب 3 آخرون إثر إطلاق نار من مجهولين بمحافظة فارس في جنوب إيران.

ونقلت الوكالة عن إسماعيل قزل سفلي المسؤول الأمني بالمحافظة إن شخصين يركبان دراجة نارية فتحا النار مساء السبت "عشوائيا" على القوات في ساحة معلم بمدينة نورآباد ممسني.

مادة اعلانية

واتهم المسؤول من أطلق عليهم "أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي".

كما صرح المسؤول لوكالة "مهر" بأن المهاجمين لاذا بالفرار من المكان بعد الهجوم الذي أدى إلى إصابة أفراد الباسيج في منطقة الصدر والرأس.