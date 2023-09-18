أجسام غريبة تتساقط على مدينة شمال إيران.. مخلفات اختبار صاروخ

بعد حادثة سقوط أجسام غريبة أثارت البلبلة بين سكان مدينة جرجان الإيرانية، قال مصدر مطلع لمراسل وكالة فارس للأنباء إن الحادثة وقعت أثناء عملية اختبار الصواريخ التابعة لوزارة الدفاع والخبر حول إسقاط طائرة مسيرة غير صحيح.

وأثناء اختبار هذا الصاروخ ينحرف الرأس الحربي ويضرب مكاناً غير المكان المخصص، ويمتلك الرأس الحربي لهذا الصاروخ القدرة على الانقسام إلى عدة قطع لضرب أهداف مختلفة، مما أدى إلى سوء الفهم والتصور بأن 8 انفجارات حصلت، ولحسن الحظ، لم تقع إصابات في هذا الحادث.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن دوياً هائلاً سمع في مدينة جرجان بشمال البلاد، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت وقوع حادث وتجري تحقيقا في السبب.

يقول مواطن من أهالي جُرجان إنه سمع صوت يشبه صوت الرعد، وبعد ذلك سقط شيء مجهول وتضرر منزله.

وقال قائد شرطة محافظة جُلستان عدة أشياء سقطت في داخل مدينة جُرجان وخارجها، الوضع تحت السيطرة والتحقيقات مستمرة.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورة لجسم محترق قائلة إنها على صلة بالحادث.

وفي وقت سابق، سُمع صوت مروع في مدينة جرجان شمال شرقي إيران.

بحسب وكالة تسنيم للأنباء، فقد سمع صوت مروع في بوليفارد إستاندارد في جرجان.