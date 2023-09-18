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طهران: سيتم اليوم تبادل 5 سجناء إيرانيين و5 سجناء أميركيين

كنعاني: الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران اليوم

العربية.نت، وكالات
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن من المتوقع تنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، اليوم الاثنين.

وأضاف أن عملية التبادل تشمل خمسة سجناء إيرانيين وخمسة سجناء أميركيين. وتابع أن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون في حوزة إيران اليوم.

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وكان كنعاني قد صرح الأسبوع الماضي بأن طهران متفائلة بقرب إتمام موضوع تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، وبأنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة.

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وقال حينها "نأمل أن يتم هذا النقل في الأيام المقبلة بناء على الإجراءات التي شهدناها حتى الآن وأن تتمتع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة بإمكانية الوصول الكامل إلى أصولها وأموالها".

إنعاش المفاوضات النووية

يشار إلى أن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي تبادل السجناء إلى تمهيد الطريق أمام دبلوماسية أوسع تهدف إلى فرض القيود على البرامج النووية الإيرانية.

وتعترف الولايات المتحدة بأنه لن يكون من الممكن سياسياً استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وضع حدوداً لتخصيب اليورانيوم في طهران والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018.

وتوصلت طهران وواشنطن في أغسطس/آب الماضي لاتفاق يشمل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إيران والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية قيمتها ستة مليارات دولار.

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