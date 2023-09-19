كوريا الجنوبية: أموال إيران المجمدة تم نقلها لدولة ثالثة
وزارة الخارجية الكورية أعربت عن توقعها بتحسن علاقاتها مع إيران "بشكل أكبر" على خلفية تحويل الأموال المجمدة
أكدت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أن الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة في سيول تم نقلها "بنجاح" إلى دولة ثالثة، وذلك بعد أن أقلعت من الدوحة طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة تقل خمسة أميركيين أفرجت عنهم إيران في إطار صفقة تبادل سجناء.
وكان مصدر قد قال لوكالة "رويترز" في وقت سابق إن طائرة أرسلتها قطر نقلت الأميركيين الخمسة واثنين من أقاربهم خارج طهران بعد أن تأكد الجانبان من تحويل ستة مليارات دولار من كوريا الجنوبية إلى حسابات قطرية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان "الأموال الإيرانية التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران تم تحويلها مؤخراً إلى دولة ثالثة بنجاح في ظل تنسيق وثيق بين الدول المعنية".
وقالت الوزارة إنه من المقرر إنفاق الأموال الموجودة في قطر على الغذاء والدواء ومواد إنسانية أخرى كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية.
وأضافت الوزارة "حكومتنا تتوقع أن تتحسن علاقاتنا الثنائية بشكل أكبر على خلفية تحويل الأموال المجمدة"، وشكرت حكومتي قطر وسويسرا على "دورهما البناء" في حل القضية.
وتوسطت قطر في محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للإفراج عن المحتجزين، بينما ساعدت سويسرا في تحويل الأموال من كوريا الجنوبية إلى قطر.
وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران لأن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية.
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