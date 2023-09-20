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رونالدو مع الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي
فيديو وصور

إيرانية رسمت صورة رونالدو رغم إعاقتها.. فحضنها وقبلها

دبي - العربية.نت
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"كرة القدم ليست مجرد لعبة.. هي أكبر من ذلك بكثير.. النصر السعودي ونجمه رونالدو يجسدان ذلك".. بهذه الكلمات علّق نادي النصر السعودي على تحقيق لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمنية طفل إيراني بكى لرؤيته.

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ترك لها توقيعه

إلا أن اللفتات اللطيفة للاعب العالمي لم تقف هنا، فقد التقى نجم نادي النصر الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، التي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاتها لأبرز لاعبي كرة القدم بينهم رونالدو.

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واستطاعت الرسامة أن تبدع فنها باستخدام قدميها على الرغم من إعاقتها.

كما نشر النادي السعودي صورا وفيديو للقاء رونالدو بالشابة الإيرانية في الفندق الذي يقيم فيه، حيث حرصت على إهدائه لوحتين رسمتهما له، إحداهما بقميص ريال مدريد.

وقام رونالدو بدوره بإهدائها قميص نادي النصر السعودي مزينا برقمه وتوقيعه.

لوحات لمشاهير

يشار إلى أن فريق النصر يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث واجه، أمس الثلاثاء، مضيفه برسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، وانتهى اللقاء بفوز النصر بنتيجة 0/2، وتضم المجموعة فريقي الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

أما فاطمة حمامي فكانت دأبت على نشر عدة لوحات عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام لشخصيات كثيرة، منها الفنان الهندي شاروخان ولاعبو الكرة العالميون مثل كريستيانو رونالدو وميسي وغيرهم.

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