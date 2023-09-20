فتاة إيرانية ذهبت للترحيب برونالدو.. هويتها أثارت ضجة

أثار تواجد شابة إيرانية ذهبت للترحيب بنجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي الصور والفيديوهات المنشورة كان الرئيس التنفيذي لنادي برسبوليس الإيراني رضا درويش حاضرا للقاء رونالدو وكانت هناك أيضا فتاة بجانبه ما أثار تساؤلات حول هويتها.
وفي حين اعتقد البعض في بداية الأمر أن الفتاة التي كانت ظهرت بجانب رونالدو مترجمة.
لكن وكالة "بُرنا" أكدت أن هذه الفتاة هي ابنة الرئيس التنفيذي لنادي برسبوليس وحضرت مع والدها.
هذا الأمر دفع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى انتقاد وجود الفتاة في هذا الاجتماع، وكتبوا أن "ثقافة الواسطة بين مسؤولينا أصبحت ممنهجة بالكامل".
وتساءل البعض الآخر: "ما هي مسؤولية ابنة درويش في نادي برسبوليس؟ وما هو مبرر وجودها ضمن هذه المجموعة"؟.
ولم تقتصر الانتقادات بهذا الخصوص على شبكات التواصل الاجتماعي فقط، فقد ذكرت وكالة "فارس" للأنباء أنه "من الأفضل لو أوضح نادي برسبوليس بشفافية حول حضور هذه الفتاة. إذا كانت هي ابنة الرئيس التنفيذي، فلماذا يستغل مدير النادي منصبه القانوني والتنظيمي ويتسبب في إثارة انتقادات واسعة في الفضاء الافتراضي".
-
طرد السفير الفرنسي من النيجر؟ فيديو يغزو التواصلآلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي حصدها فيديو زعم ناشروه أنه يظهر طرد السفير الفرنسي من النيجر بالقوة بعد رفض باريس مغادرته نيامي تلبية لطلب ... سوشيال ميديا
-
النصر يدمر بيرسبوليس.. ويذكره بـ "كابوس" الهلالحطم نادي النصر السعودي عدة أرقام لبيرسبوليس الإيراني بعدما فاز عليه بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من ... رياضة سعودية
-
سقطت أمام الحضور وماتت.. وفاة صادمة لرئيسة جامعة أميركيةفي موقف مأساوي، توفيت رئيسة جامعة أميركية، وذلك عقب سقوطها بشكل مفاجئ على منصة مسرح الحرم الجامعي لتفارق الحياة.وأوضح الموقع الإلكتروني لجامعة تمبل ... الأخيرة