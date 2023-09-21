الرئيس الإيراني: طهران لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن بلاده لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر، مضيفاً أن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلا لإحياء العلاقات.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته لنيويورك أن "الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضا"، مضيفاً أن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قد يمهد الطريق لاستعادة للعلاقات بين إيران وجمهورية مصر العربية.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال، إن الوزير سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء.

وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة. pic.twitter.com/K5JubWIqSk — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 20, 2023

وأضاف أبو زيد في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن اللقاء تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ولم يذكر المتحدث تفاصيل ما دار في الاجتماع.

وصرح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الشهر الماضي، بأن "العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع".

وفي مايو الماضي، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، أن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.