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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة - أسوشييتد برس
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر الأمم المتحدة - أسوشييتد برس
إيران و رئيسي

الرئيس الإيراني: طهران لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر

رئيسي: لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلاً لإحياء العلاقات

العربية.نت، وكالات
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إن بلاده لا ترى أي عقبة لإقامة علاقات مع مصر، مضيفاً أن لقاء وزيري خارجية إيران ومصر قد يكون فصلا لإحياء العلاقات.

تعبيرية
تعبيرية

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول في مؤتمر صحافي في ختام زيارته لنيويورك أن "الجمهورية الإسلامية لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر. وتم إبلاغ الجانب المصري بهذا الأمر أيضا"، مضيفاً أن اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قد يمهد الطريق لاستعادة للعلاقات بين إيران وجمهورية مصر العربية.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال، إن الوزير سامح شكري التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأربعاء.

وأضاف أبو زيد في حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن اللقاء تم في مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

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ولم يذكر المتحدث تفاصيل ما دار في الاجتماع.

وصرح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، الشهر الماضي، بأن "العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران موجودة وقائمة ولم تنقطع".

وفي مايو الماضي، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال لقائه سلطان عُمان هيثم بن طارق، أن إيران ترحب بإعادة العلاقات مع مصر.

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