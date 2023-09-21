الرئيس الإيراني: ليست لدينا مشكلة في تفتيش الوكالة الذرية لمواقعنا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران استبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.

وتابع رئيسي في مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين. وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة يمكنهم مواصلة عملهم في إيران".

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وجاءت الخطوة الإيرانية بعد تحرك قادته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا الشهر لدعوة طهران للتعاون بصورة فورية مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير وجود آثار لليورانيوم تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

وتابع رئيسي أن "قرار طهران جاء ردا على بعض التصريحات غير المنصفة من قبل الأعضاء الغربيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واستنكر مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، خطوة إيران ووصفها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة".

يذكر أن الخطوة التي اتخذتها طهران، والمعروفة باسم "إلغاء تعيين" المفتشين، مسموح بها ويمكن للدول الأعضاء بشكل عام الاعتراض على زيارة مفتشين بعينهم لمنشآتها النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة والتي تنظم عمليات التفتيش.