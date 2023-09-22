وفاة 3 أشخاص ونقل المئات للمستشفى إثر عواصف رملية في إيران

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي إيران، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية الجمعة.

وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه العواصف في جنوب إيران حيث تجف الأراضي الرطبة بمعدل خطر ما يؤدي إلى نزاعات إقليمية على المياه.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، قوله إن ثلاثة أشخاص "لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية" هذا الأسبوع.

وبحسب المسؤول فإنه في الأيام الثلاثة الماضية "طلب 1346 شخصاً المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".

وكان هؤلاء سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان، بحسب محبي.

وأشار إلى أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين.

هذا وقال مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنه يتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لعدة أيام.

وتعد إيران التي يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، واحدة من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم.