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U.S. Secretary of State Antony Blinken looks on, as he addresses members of the press on the sidelines of the 78th United Nations General Assembly at the Lotte Palace Hotel in New York City, U.S., September 22, 2023. REUTERS/Bing Guan
وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن
نووي إيران

بلينكن: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفا مسؤولا في الملف النووي

وزير الخارجية الأميركي: حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران.. لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي.. لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك

العربية.نت
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قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الجمعة إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً في برنامجها النووي.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي.

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وأدان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت قرار إيران استبعاد العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة النووية لطهران.

من جهتها قالت إيران إنها ترد على دعوة وجهتها الولايات المتحدة وثلاثة من حلفائها الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة بشأن قضايا من بينها تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

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وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وانهارت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018، قبل عام تقريباً.

وقال بلينكن للصحفيين أمس: "حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.. لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يستبعدون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دوراً حاسماً في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية - بأفضل ما يمكن - لضمان امتثال إيران بالتزاماتها". وتابع: "هذا يشير إلى أن إيران غير مهتمة بأن تكون طرفاً مسؤولاً".

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