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رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري (أرشيفية)
رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري (أرشيفية)
إيران و رئيسي

طهران تطالب بغداد بسرعة طرد المسلحين الأكراد الإيرانيين من العراق

رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري: الرئيس إبراهيم رئيسي "طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر"

العربية.نت - وكالات
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قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري إنه يجب ألا يكون هناك وجود للمعارضة الكردية الإيرانية المسلحة في إقليم كردستان وسائر أنحاء العراق.

ونقل تلفزيون (العالم) عن باقري قوله "يجب نزع سلاح القوات الانفصالية الإرهابية المسلحة بالكامل، وطردها من عموم العراق".

وأضاف أن الرئيس إبراهيم رئيسي "طلب منا الصبر ومنح مهلة بضعة أيام، ونحن سننتظر".

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وكانت إيران قد حددت 19 سبتمبر أيلول الجاري موعدا نهائيا لاتخاذ العراق وحكومة إقليم كردستان العراق إجراءات ضد المجموعات المناهضة لطهران التي تنشط في الإقليم.

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران يوم الثلاثاء إخلاء مقرات مجموعات المعارضة الإيرانية قرب حدود البلدين بشكل نهائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية إن بغداد بدأت تنفيذ إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران وذلك بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

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