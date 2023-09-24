إيران: أحبطنا 30 تفجيراً في طهران

أعلنت السلطات في إيران أنها تمكنت من تحييد 30 قنبلة في طهران كان من المخطط أن تنفجر بالتزامن، وتم القبض على 28 "إرهابياً" قالت إنهم على صلة بتنظيم "داعش"، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء، الأحد، عن وزارة المخابرات الإيرانية.

200 عنصر

يذكر أن وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، كان أعلن في أغسطس الفائت أنه تم رصد دخول 200 عنصر من "داعش" إلى البلاد، مشيراً إلى تحييد معظمهم.

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وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "مع المواجهة والاعتقالات الأخيرة تمكنا من تحييد غالبية هذه العناصر".

هجوم في شيراز

وفي أغسطس أيضاً، قتل 4 أشخاص على الأقل بهجوم مسلح استهدف مزاراً في مدينة شيراز جنوب إيران، حسب وكالة أنباء "إرنا".

كما أضافت "إرنا" أن "4 أشخاص على الأقل قتلوا بهجوم إرهابي شنه رجلان مسلحان على مرقد شاه شيراغ" في شيراز.

فيما تبنى تنظيم "داعش" الهجوم، وفق التلفزيون الإيراني.