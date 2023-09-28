واشنطن: الحرس الثوري تصرف بطريقة غير آمنة مع مروحية أميركية

أعلنت قيادة القوات البحرية الأميركية، اليوم الخميس، أن بحرية الحرس الثوري الإيراني تصرفت بطريقة "غير آمنة وغير مهنية" مع طائرة هليكوبتر أميركية، بتوجيه أشعة ليزر إليها عدة مرات لكن لم تقع إصابات ولا أضرار للطائرة.

"توجيه أشعة ليزر"

وأضافت القيادة ومقرها المنامة "وجهت سفن تابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني أشعة الليزر عدة مرات على الطائرة.. ولم تقع أي إصابات كما لم تحدث أضرار للطائرة".

مادة اعلانية

"ليست أفعال قوة بحرية مهنية"

فيما حذرت البحرية الأميركية إيران قائلة "هذه ليست أفعال قوة بحرية مهنية.. هذا السلوك غير الآمن وغير المهني وغير المسؤول يشكل خطرا على قواتنا والقوات الشريكة ويجب أن يتوقف فورا".

كما أكدت أن القوات "ستبقى يقظة وستواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

عدة هجمات

وأعلنت الولايات المتحدة قبل شهرين أنها ستنقل مدمرة من طراز إف-35 وإف-16، إلى جانب مجموعة الاستعداد البرمائية/وحدة الاستطلاع البحرية، في الشرق الأوسط لردع إيران عن الاستيلاء على السفن في الخليج.

ومنذ عام 2019 شهدت مياه الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة سلسلة من الهجمات على سفن الشحن في أوقات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.