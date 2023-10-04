إيران: سحب تراخيص مفتشي الوكالة الذرية "بسبب سلوكهم القاسي"

كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، أن هناك 127 مفتشاً نووياً معتمداً في بلاده، فيما لفت إلى أن عدد مَنْ رفضتهم طهران لا يقارن بهذا العدد.

وقال إسلامي إن سحب تراخيص المفتشين، وهم من 3 دول أوروبية، كانت "بسبب سلوكهم السياسي القاسي"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس.

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كما أضاف أن "الأشخاص الذين تم فصلهم لم يأتوا إلى إيران منذ عدة سنوات وفي الواقع لا يقارن هذا العدد بعدد المفتشين الرسميين".

الاتفاق النووي

أما فيما يخص الاتفاق النووي، فأردف أن الطرف الآخر لا يريد الوفاء بالتزاماته ويضغط على إيران للوفاء بالتزاماتها من جانب واحد.

وختم قائلاً إن "التوتر في هذه القضية سببه السلوك السياسي والعمليات النفسية لهذه الدول التي تقول بانتظام إن على إيران أن تنفذ بنود خطة العمل المشترك الشاملة من جانب واحد في حين هي لا تفعل شيئاً بالمقابل".

إعادة النظر

يذكر أن إيران كانت سحبت تصاريح عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالتحقق من الأنشطة الإيرانية في سبتمبر الماضي.

فيما طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الحكومة الإيرانية بإعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون.

ووصف القرار بأنه "يتعارض بشكل واضح مع التعاون المطلوب بين طهران والوكالة".