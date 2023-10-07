زلزال يضرب غرب أفغانستان.. ويشعر به سكان مشهد الإيرانية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان صباح اليوم السبت، وكان مركزه قريباً من أكبر مدينة في المنطقة، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. وقد شعر به سكان في إيران.

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومتراً شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزّات ارتدادية بقوة 5.5 و4.7 و6.2 درجات على مقياس ريختر.

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وأفاد صحافي في وكالة "فرانس برس" في المدينة أن عدداً من الأهالي وأصحاب المحلات خرجوا من المباني عندما ضرب الزلزال قرابة الساعة 11:00 صباحاً، مضيفاً أنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأضاف أن "الناس يشعرون بالقلق والرعب. النساء والرجال والأطفال خرجوا من منازلهم. حدثت هزات ارتدادية. الجميع خائفون ومتوترون. لا أحد يريد البقاء في الداخل".

وتحدثت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن احتمال وقوع مئات القتلى.

وفي نفس السياق أفادت وسائل إعلام إيرانية بشعور سكان مدينة مشهد بهزة أرضية اليوم.

وكثيراً ما تضرب أفغانستان زلازل وخصوصاً في منطقة سلسلة جبال هندوكوش الواقعة قرب نقطة التقاء الصفيحتين الأوراسية والهندية. وفي يونيو العام الماضي قُتل أكثر من ألف شخص وشُرد عشرات الآلاف إثر زلزال بقوة 5.9 درجات، هو الأعنف في نحو ربع قرن في أفغانستان، ضرب ولاية باكتيكا الفقيرة.