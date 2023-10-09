بعد 7 سنوات من القطيعة.. السودان يعلن استئناف العلاقات مع إيران

أعلن السودان، الاثنين، أنه سيستأنف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذلك بعد مرور سبعة أعوام على قطعها، وثلاثة شهور على لقاء بين وزيري خارجية البلدين.

"سيخدم المصالح المشتركة"

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وإنه سيخدم مصالحهما المشتركة.

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ولم يصدر بيان حتى الآن من إيران لكن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان، قال في يوليو، إن البلدين يعملان على استئناف العلاقات بعد لقائه مع القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني علي الصادق في باكو.

7 سنوات من القطيعة

يشار إلى أن السودان، الذي يمر حاليا بحرب داخلية مدمرة، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران في عام 2016.

واتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات في مارس بموجب اتفاق توسطت فيه الصين، مما زاد التوقعات باستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين طهران ودول عربية أخرى.