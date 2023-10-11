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FILE - An Israeli soldier stands by the bodies of Israelis killed by Palestinian armed militants who entered from the Gaza strip, in the southern Israeli city of Sderot, Saturday, Oct. 7, 2023. Hamas, the militant group ruling the Gaza Strip, carried out a surprise, multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets and infiltrating the country by land, air and sea. (AP Photo/Tsafrir Abayov, File)
من هجمات حماس على مستوطنات غزة
الشرق الأوسط

البنتاغون: لا دليل على ضلوع إيران في هجمات حماس على إسرائيل

وزارتا الدفاع والخارجية الأميركية لم تجدا أي أدلة على دور لطهران في هجوم غزة

فرانس برس
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الثلاثاء إنّ لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس السبت على إسرائيل.

وأشار وزير الدفاع إلى أن طهران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت السبت هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.

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لكنّ أوستن لفت في تصريحات لصحافيين في طائرة عسكرية أميركية إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".

وخلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أنّ هذه المعطيات قد تتغيّر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إنّ "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أيّ استنتاجات نهائية في هذا الشأن".

وأضاف: "سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة" لمعرفة "ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح" عن العمليات المقرّرة أو "ساهموا في جوانب التخطيط".

وقال أوستن إنّ إسرائيل "عملت بجدّ وأوجدت بعض الاستقرار" في أعقاب الهجوم الأولي، وأعادت إرساء الأمن عند "الطرف الجنوبي من البلاد حيث حقّقت حماس اختراقاً".

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وأضاف: "تركيزي منصبّ على التأكّد من أنّنا نفعل كلّ ما في وسعنا بأسرع ما يمكن لدعم إسرائيل في دفاعها عن أراضيها السيادية".

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وسفناً حربية أخرى إلى شرق البحر المتوسط في إطار الجهود المبذولة لمنع اتّساع نطاق النزاع، كما توفّر مساعدات أخرى، بما في ذلك تبادل معلومات استخبارية مع إسرائيل.

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