اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقياس ريختر (آيستوك)
مقياس ريختر (آيستوك)

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الأهواز بجنوب غرب إيران

لم ترد حتى الآن تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال

العربية.نت، ووكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

هز زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، حسب ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء.

عالم الزلازل الهولندي للعربية.نت: لهذا يتجاهل العلماء نظريتي! الأخيرة خاص عالم الزلازل الهولندي للعربية.نت: لهذا يتجاهل العلماء نظريتي!



وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع الساعة الثانية و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في معظم مناطق محافظة الأهواز.

ولم ترد على الفور تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي: قواتنا على استعداد وتأهب كبير في كل الجبهات الجيش الإسرائيلي: قواتنا على استعداد وتأهب كبير في كل الجبهات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط