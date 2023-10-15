زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الأهواز بجنوب غرب إيران
لم ترد حتى الآن تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال
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هز زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران، حسب ما أفادت وكالة "إرنا" للأنباء.
وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع الساعة الثانية و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في معظم مناطق محافظة الأهواز.
ولم ترد على الفور تقارير حول أية خسائر مادية أو بشرية.
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