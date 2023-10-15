إيران لإسرائيل عبر الأمم المتحدة: قد نتدخل في حرب غزة

أفاد موقع أكسيوس الإخباري اليوم السبت نقلا عن مصدرين دبلوماسيين بأن إيران حذرت إسرائيل برسالة عبر الأمم المتحدة من أنها ستتدخل في حالة استمرار العملية العسكرية في غزة.
"خطوط حمراء"
وأضافت المصادر أن عبد اللهيان أكد أن إيران لديها خطوط حمراء وأوضح أنه في حالة استمرار العملية العسكرية، وخاصة شن هجوم بري على غزة، فإنها ستتدخل.
إلى هذا، التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء السبت زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في الدوحة.
"غدا سيفوت الأوان"
وكان عبد اللهيان قال خلال لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند "اليوم هناك فرصة للحل السياسي وغدا سيكون قد فات الأوان".
وأضاف أن إيران لا تريد أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية وتريد المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
"كل الاحتمالات واردة"
وبعد وصوله مطار بيروت في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن كل الاحتمالات واردة في المنطقة مع استمرار جرائم الحرب في غزة.
يشار إلى أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، كان قد قال يوم الثلاثاء الماضي، إنّه لا دليل لدى بلاده على ضلوع إيران في الهجمات المباغتة والواسعة النطاق التي شنّتها حركة حماس، يوم 7 أكتوبر، على إسرائيل.
وأشار وزير الدفاع إلى أن طهران تدعم منذ سنوات حماس التي أطلقت، هجمات منسقة برا وبحرا وجوا على إسرائيل.
لكنّ أوستن لفت في تصريحات لصحافيين في طائرة عسكرية أميركية إلى أنه "في هذه الحالة بالتحديد، ليس لدينا أيّ دليل على ضلوع مباشر في التخطيط لهذا الهجوم أو تنفيذه".
"المعطيات قد تتغير"
كما خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى التقييم نفسه، لكنّها لفتت إلى أن هذه المعطيات قد تتغيّر.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في تصريح لصحافيين، إنّ "خبرتنا في هذه الأمور تفيد بأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات نهائية في هذا الشأن".
وأضاف: "سننظر في معلومات استخبارية إضافية في الأيام والأسابيع المقبلة" لمعرفة "ما إذا كان لدى البعض في النظام الإيراني صورة أوضح" عن العمليات المقررة أو "ساهموا في جوانب التخطيط".
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