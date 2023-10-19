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محمد باقري
محمد باقري
الشرق الأوسط

رئيس أركان إيران: هجمات إسرائيل قد تؤدي لدخول أطراف أخرى ساحة الصراع

كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "يجب أن يتوقف فوراً"

العربية.نت، وكالات
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نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الأركان الإيراني محمد باقري قوله، اليوم الخميس، قوله، إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين قد يؤدي لدخول أطراف أخرى إلى ساحة الصراع.

وحذر باقري، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن دعم إسرائيل من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى إشراك لاعبين جدد بصراعها مع حركة حماس. وقال باقري إن دعم إسرائيل المباشر ومساعدته من قبل الدول الأخرى "يعقد الوضع وقد يؤدي إلى دخول لاعبين جدد إلى الساحة"، وذلك حسب ما أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء.

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يأتي ذلك بعدما قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء الماضي، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة "يجب أن يتوقف فورا"، محذرا من أنه إذا استمرت إسرائيل في هجماتها "فلن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه قوى المقاومة".

كما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات إعلامية، أن ما سماه "محور المقاومة" ليس محددا بجبهة خاصة، مضيفا أن على إسرائيل ألا تستبعد أي سيناريوهات.

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