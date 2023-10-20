زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب إيران ويصيب 7 أشخاص

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.

وقالت وسائل الإعلام إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز.

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وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.

وفي 15 أكتوبر، هز زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران.

ووقع الزلزال المذكور الساعة الثانية و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في معظم مناطق محافظة الأهواز.