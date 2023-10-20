زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب إيران ويصيب 7 أشخاص
قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز
وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص على الأقل.
وقالت وسائل الإعلام إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات بالقرب من شيراز.
مادة اعلانية
وتقع إيران فوق خطوط صدع جيولوجية رئيسية، وتعرضت لعدة زلازل مدمرة في السنوات القليلة الماضية.
وفي 15 أكتوبر، هز زلزال بقوة 5.3 درجة مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران.
ووقع الزلزال المذكور الساعة الثانية و45 دقيقة بالتوقيت المحلي، وشعر به السكان في معظم مناطق محافظة الأهواز.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لدعم مصر وسوريا بحرب 73.. هددت موسكو بحرب عالمية ثالثةالاتحاد السوفيتي اتجه لنقل عشرات آلاف الأطنان من السلاح والعتاد نحو كل من مصر وسوريا كما هدد بالتدخل بشكل مباشر بالحرب الأخيرة
-
سر اللون الأحمر.. 9 أسباب تجعل هذه الأطعمة اختياراً ذكياً لصحتك ووزنكفوائد صحية تتراوح ما بين تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين صحة القلب والدماغ وصولًا إلى إنقاص الوزن صحة
-
إسرائيل تقصف غزة وحماس تستهدف مستوطنات الغلاف.. و"ضوء أخضر" لبدء الاجتياحكتائب القسام: "فاتورة الحساب" لهجمات إسرائيل على قطاع غزة ستكون "قاسية ومؤلمة" العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية