إيران تتنصل: لاعلاقة لنا بمهاجمة قواعد أميركية

بعد عشرات الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الماضية، أكدت إيران أن لا علاقة لها بتلك الحوادث.

وشدد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في تصريحات اليوم الأربعاء، على أن لا علاقة لبلاده بالهجمات التي تتعرض لها القواعد والقوات الأميركية في المنطقة.

مادة اعلانية

إلا أنه اعتبر أنه "لا يمكن لشعوب البلدان الإسلامية أن تكون غير مبالية بمصير المظلومين في فلسطين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

"لن تمر دون رد"

ووجه تحذيرات إلى الولايات المتحدة قائلا: "يتعين على أميركا أن تعلم أن تصرفاتها لن تمر دون رد"، في إشارة إلى دعمها المطلق لإسرائيل وحربها على غزة.

علماً أن العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني كانوا ألمحوا سابقا إلى استهداف تلك القواعد. فالأسبوع الماضي، قال للمتحدث باسم الحرس، رمضان شريف، إن "بعض الأيادي التي لا تطال إسرائيل قد تطال القوات الأميركية" التي اتهمها بإدارة الحرب في غزة.

كما شدد حينها على أن "كل القواعد الأميركية ورحلاتهم الجوية تحت الرصد والمراقبة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

بدوره، شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،على أن الفصائل المسلحة المتحالفة مع بلاده، مستعدة للتحرك إذا استمرت الحرب.

وكرر اليوم أيضا التحذير من أنه إذا استمر الهجوم الإسرائيلي على غزة، فالعواقب ستكون قاسية.

ومنذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، تعرضت القوات الأميركية وحلفاؤها في سوريا والعراق لما لا يقل عن 14 هجوما، وفق ما أعلن البنتاغون، مضيفا أن 21 جنديا أصيبوا بجروح طفيفة.

فيما وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى ميليشيات مدعومة من إيران، ونفذت ضربة استهدفت الأسبوع الماضي مخازن تابعة للحرس الثوري، وفق ما أكد البيت الأبيض.

وكانت الحرب التي اشتعلت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر، أشعلت المخاوف الدولية من توسع الصراع إلى حرب إقليمية في المنطقة.