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وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - رويترز
الشرق الأوسط

إيران: الفصائل جاهزة لأي سيناريو مع إسرائيل

وزيرُ خارجية إيران يقول إن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته

العربية.نت
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هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قائلا إن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل.

وأشار في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.

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وعلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على أن إيران تسعى إلى تشتيت انتباه القوات الإسرائيلية عن المعركة في غزة, مؤكدا أن الجيش في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية لإسرائيل وسيرد على أي تهديد.

يلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، كلمة هي الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يترقّبها اللبنانيون والمعنيون بالنزاع، لتبيّن ما إذا كانت ستحسم مسألة انخراط حزبه في القتال.

ومنذ اليوم الأول لاندلاع الحرب التي تلت هجوما غير مسبوق لحماس على أراض إسرائيلية، أعلن حزب الله الداعم للفصيل الفلسطيني، أنه يقف إلى جانب حماس. وتبنى سلسلة عمليات انطلاقا من جنوب لبنان ضد إسرائيل التي تردّ بقصف بلدات وقرى حدودية لبنانية.

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هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ما قال إنها "خلية مخربين" تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان بالإضافة إلى تدمير مبنى ردًا على إطلاق قذائف نحو إسرائيل.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن دبابة إسرائيلية هاجمت خلية لحزب الله حاولت إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو منطقة جبل روس, حيث أشار إلى إصابة جنديين إسرائيليين في الهجوم.

إلى ذلك، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدتي طير حرفا بالقرب بالقرب من رأس الناقورة جنوبي لبنان، وذلك حسب ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف 19 موقعا عسكريا إسرائيليا بالصواريخ والقذائف دفعة واحدة، حيث استخدم للمرّة الأولى مسيّرات هجومية مفخخة.

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