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صورة أرشيفية لحريق في إيران - رويترز
صورة أرشيفية لحريق في إيران - رويترز

مقتل 27 شخصاً في شمال إيران في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدّرات

العربية.نت - وكالات
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اندلع حريق كبير، الجمعة، في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، مودياً بحياة 27 شخصاً على الأقل، حسب ما أفادت السلطة القضائية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا، ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.

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