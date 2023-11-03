مقتل 27 شخصاً في شمال إيران في حريق بمركز لمعالجة مدمني المخدّرات

وضع القراءة
100% حجم الخط
اندلع حريق كبير، الجمعة، في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في شمال إيران، مودياً بحياة 27 شخصاً على الأقل، حسب ما أفادت السلطة القضائية.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن رئيس المحكمة الإقليمية إسماعيل صادقي قوله إنّ "27 شخصاً قتلوا، ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في لانغارود"، المدينة الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تسارع وتيرة الاحتباس الحراري بشكل خطير.. عالم يؤكد وخبراء يشككونأحد رواد علم المناخ أكد أن الحساب الرئيسي المستخدم في معرفة مدى ارتفاع درجة حرارة العالم استجابة للتلوث الكربوني يظهر ارتفاعا أسرع بكثير من تقديرات (اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ) التابعة للأمم المتحدة علم
-
زلزال بقوة 5.4 يضرب اليونان.. هل هو "الأسبوع المثير" الذي توقعه الهولندي؟عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس حذر من إمكانية حدوث أنشطة زلزالية تتخطى الـ6 درجات بسبب الاقترانات الكوكبية المثيرة الأخيرة
-
إسرائيل تعيد 7 آلاف عامل فلسطيني كانوا محتجزين لديها لغزة عبر معبر كرم أبو سالممجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يقرر إعادة جميع عمال غزّة ويعلن "قطع كل الصلات" مع القطاع المحاصر العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية