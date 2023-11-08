اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إيران أميركا
علما إيران وأميركا
إيران و رئيسي

إيران تؤكد: لم نتدخل في أي هجوم استهدف القوات الأميركية بسوريا والعراق

رفضت ما وصفتها "بادعاءات" الولايات المتحدة في هذا الصدد

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت إيران، الثلاثاء، أنها لم تتدخل على الإطلاق في أي عمل أو هجوم استهدف القوات الأميركية في سوريا والعراق، ورفضت ما وصفتها "بادعاءات" الولايات المتحدة في هذا الصدد.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، إن السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، سلّم الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن أنطونيو غوتيريش رسالة اعتبر فيها أن "جميع ادعاءات الولايات المتحدة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشكل قاطع"، مؤكدا أن إيران "لم تتدخل قط في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأميركية في سوريا والعراق".

مادة اعلانية

وأضافت الوكالة أن رسالة إيرواني المؤرخة بتاريخ السابع من نوفمبر، جاءت ردا على رسالة بتاريخ 30 أكتوبر تشرين الأول وجهها الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن "وساق فيها ادعاءات غير مثبتة ولا أساس لها من الصحة".

وكتب إيرواني في رسالته "إن محاولة الولايات المتحدة التذرع والاعتماد على حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية على أعمالها العسكرية غير القانونية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في سوريا تفتقر إلى الأساس القانوني والمصداقية".

ترامب: إيران استأذنتنا لقصف قاعدة أميركية بعد مقتل سليماني أميركا ترامب ترامب: إيران استأذنتنا لقصف قاعدة أميركية بعد مقتل سليماني

وتابع أن مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة "أعرب مرارا وتكرارا عن معارضته الشديدة لاستمرار الوجود غير القانوني للقوات العسكرية الأميركية في سوريا، ووصفه بأنه انتهاك واضح للقوانين الدولية، وتجاهل واضح للسيادة الوطنية والإقليمية والوحدة والاستقلال السياسي السوري. وقد طلبت الجمهورية العربية السورية مرارا وتكرارا من الولايات المتحدة إنهاء احتلالها ووجودها غير القانوني في سوريا".

أما عن الوجود الإيراني في سوريا، فقال إيرواني إنه قانوني تماما ويأتي استجابة لطلب رسمي من الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة رغم نفي الفصائل الفلسطينية.. إسرائيل تؤكد وصول قواتها إلى وسط مدينة غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط