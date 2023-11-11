الرئيس الإيراني: الأولوية القصوى الآن وقف النار في غزة

مع انطلاق القمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة حرب غزة، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "الأولوية القصوى الآن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وقال رئيسي خلال كلمته في القمة، السبت، إن "إسرائيل انتهكت القوانين الدولية الإنسانية في غزة"، مضيفاً أن إسرائيل استخدمت القنابل المحظورة دولياً.

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كما أردف أنه يجب العمل على إخراج القوات الإسرائيلية من غزة.

"الضغط على إسرائيل وأميركا"

كذلك مضى قائلاً إن "أميركا دخلت الحرب في غزة لصالح إسرائيل"، مستطرداً: "أميركا ترسل يومياً الأسلحة إلى إسرائيل".

وشدد على أنه "يجب العمل معاً للضغط على إسرائيل وأميركا لوقف الحرب في غزة".

"فك الحصار"

كما أضاف رئيسي: "ندعو لفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات"، لافتاً إلى أن "المنظمات الدولية غير قادرة على ممارسة دورها في غزة".

كذلك أردف أن "عمليات التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين جرائم حرب".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب حصيلة جديدة لإسرائيل إلى مقتل 1200 شخص وخطف 239 رهينة.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.