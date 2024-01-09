إصابة 53 شخصاً بحريق مصنع مستحضرات تجميل في إيران

أصيب 53 شخصاً في حريق هائل وانفجار لاحق في مصنع لمستحضرات التجميل في مدينة كرج بالقرب من العاصمة طهران، بحسب ما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت وسائل الإعلام أن الانفجار نجم عن تسرب غاز في أجزاء من خط الإنتاج.

بدوره قال أحمد مهدوي رئيس مركز إدارة الطوارئ الطبية بمحافظة البرز غربي العاصمة طهران إن الانفجار وقع في مصنع لمستحضرات التجميل في حي سيمين دشت الصناعي التابع لمدينة فرديس، في جنوب شرق مدينة كرج، مركز محافظة البرز.

وذكر مهدوي أن فرق الطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث لتقديم الإغاثة اللازمة، مشيرا إلى أن بعض المصابين حالتهم حرجة.

أضرار كبيرة

فيما أكد حسين عاشوري، رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة في فرديس، أنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في المصنع جراء الانفجار، الذي قال إنه أسفر عن وقوع "أضرار كبيرة"، بحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتقييم حجم الأضرار، بحسب الوكالة.

وقع حادث اليوم الثلاثاء في مجمع صناعي في كرج التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن غرب طهران في مقاطعة البُرز. وأضافت وسائل الإعلام أن المصابين في الحادث تم نقلهم إلى المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.

مقتل 100 بمسيّرة

وأودى انفجاران في إيران الأسبوع الماضي بحياة نحو 100 شخص وإصابة عشرات خلال حفل لإحياء ذكرى اللواء قاسم سليماني، الذي لقي حتفه في هجوم بطائرة مسيرة أميركية عام 2020.