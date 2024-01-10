وزير داخلية إيران: منفذو هجمات كرمان من طاجيكستان

كشف وزير الداخلية الإيراني أنه تم تحديد هوية الانتحاريين الذين نفذوا الهجوم في كرمان، مشيراً إلى أن أحد الانتحاريين طاجيكي وعلى الأرجح أن الثاني من الجنسية ذاتها أيضاً.

وتم إلقاء القبض على بعض العناصر المرتبطة بهذا الحادث، فيما تم اكتشاف أدوات أخرى من قبل الأجهزة الأمنية.

اعتقال 32 شخصاً

وكان المدعي العام في كرمان قد أعلن الأحد الماضي أن 32 شخصاً اعتقلوا على خلفية هجوم كرمان.

وكان تفجيران وقعا قرب مرقد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بمحافظة كرمان في الذكرى الرابعة لمقتله يوم الأربعاء الماضي.

ارتفاع أعداد القتلى

وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر يوم السبت أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلا، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملا المصابين 368 شخصاً.

داعش يتبنى

يذكر أن تنظيم داعش تبنى التفجيرين قائلاً إن اثنين من عناصره "فجّرا حزاميهما الناسفين (...) وسط تجمع كبير للرافضة المشركين قرب قبر زعيمهم قاسم سليماني بمدينة كرمان جنوب إيران".

وانضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي الجمعة الماضي إلى آلاف المشاركين في مراسم تشييع ضحايا التفجيرين في كرمان.

وكان سليماني قائدا لفيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز القادة العسكريين في إيران، وصاحب دور محوري في رسم استراتيجيتها في الشرق الأوسط على مدى أعوام طويلة.