إيران تدين الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين باليمن

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران تدين بشدة الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين في عدة محافظات باليمن.

ووصف التلفزيون الإيراني بحسابه على منصة "إكس" الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن في وقت متأخر من ليل الخميس بأنها "انتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه".

طائرات مقاتلة بريطانية تشن ضربات مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد مواقع مرتبطة بالحوثيين في #اليمن#العربية pic.twitter.com/HUkDL85Jdt — العربية (@AlArabiya) January 12, 2024

وكانت السعودية عبرت عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية في البحر الأحمر وطالبت "بضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وأكدت على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، فجر اليوم الجمعة، تعرضت أهداف لجماعة الحوثي "الإرهابية" في 6 محافظات يمنية لغارات ردا على الاستهداف الحوثي للسفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وتشن جماعة الحوثي هجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، وذلك رداً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي دخل شهره الرابع.