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An RAF Typhoon aircraft takes off to join the U.S.-led coalition from RAF Akrotiri to conduct air strikes against military targets in Yemen, aimed at the Iran-backed Houthi militia that has been targeting international shipping in the Red Sea, in Cyprus, in this handout picture released on January 12, 2024. (UK MOD/Handout via Reuters)
من الهجمات على مواقع للحوثيين باليمن (رويترز)
الشرق الأوسط

إيران تدين الضربات الأميركية البريطانية على الحوثيين باليمن

التلفزيون الإيراني وصف بحسابه على منصة "إكس" الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن بأنها "انتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه"

العربية.نت - وكالة أنباء العالم العربي
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أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران تدين بشدة الضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين في عدة محافظات باليمن.

ووصف التلفزيون الإيراني بحسابه على منصة "إكس" الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن في وقت متأخر من ليل الخميس بأنها "انتهاك واضح لسيادة اليمن وسلامة أراضيه".

وكانت السعودية عبرت عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية في البحر الأحمر وطالبت "بضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وأكدت على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، فجر اليوم الجمعة، تعرضت أهداف لجماعة الحوثي "الإرهابية" في 6 محافظات يمنية لغارات ردا على الاستهداف الحوثي للسفن الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

القوات الجوية الأميركية: هاجمنا أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثي باليمن اليمن اليمن والحوثي القوات الجوية الأميركية: هاجمنا أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثي باليمن

وتشن جماعة الحوثي هجمات بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ على سفن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانٍ إسرائيلية، وذلك رداً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة والذي دخل شهره الرابع.

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