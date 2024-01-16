إعلام كردي: اعتقال إيراني في أربيل وتسليمه للقوات الأمنية للاشتباه في قيامه بالتجسس

أفاد موقع "رووداو" الكردي، اليوم الثلاثاء، باعتقال رجل إيراني وتسليمه لقوى الأمن لاتهامه بالتجسس في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، حيث قتل قصف إيراني 4 أشخاص الليلة الماضية.

وقال الموقع إن سكان قرية أمسكوا بالرجل في مقبرة بمنطقة ملا عمر، قرب منزل رجل أعمال كردي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم "مراكز تجسس" لإسرائيل في إقليم كردستان العراق.

وتسبب القصف في توقف الملاحة الجوية بمطار أربيل الدولي لبضع ساعات قبل استئنافها.

وتأتي الهجمات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في السابع من أكتوبر، وذلك في ظل دخول حلفاء إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن في الصراع.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن الهجوم جاء "ردا على الفظائع الأخيرة التي ارتكبها إسرائيل والتي تسببت في مقتل قادة الحرس الثوري ومحور المقاومة... تم تدمير أحد مقار التجسس الرئيسية للموساد في إقليم كردستان العراق بصواريخ باليستية".

وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في سوريا الشهر الماضي، من بينهم قائد كبير، والذين كانوا يعملون مستشارين عسكريين هناك.