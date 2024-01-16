بمسيرات "شاهد 136".. هكذا هاجمت إيران مواقع في أربيل

بعد مهاجمة طهران مواقع في أربيل شمال العراق بحجة أنها تابعة للموساد، كشفت مواقع مقربة من الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، صور مسيّرات "شاهد - 136" شاركت بالهجوم على عاصمة كردستان العراق.

كما نشرت المواقع الإيرانية ذاتها، فيديو يوضح لحظة استهداف المواقع في أربيل بالمسيرات، حيث ارتفعت أعمدة الدخان الأبيض فوق المكان.

أتى ذلك، بعدما أكد الحرس الثوري أنه هاجم مراكز تجسس وتجمعات تابعة للموساد الإسرائيلي وجماعة معارضة لإيران قرب مدينة أربيل بالعراق بصواريخ باليستية.

فيما قالت ثلاثة مصادر أمنية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل التابعة لإقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومن مساكن مدنية.

انتهاك صارخ للاتفاق الأمني

من جانبه، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أن الهجوم الإيراني انتهاك صارخ للاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، مشيرا إلى أن إيران تستخدم مبررات غير ضرورية لمهاجمة أربيل.

وقال بيان صادر عن مجلس أمن إقليم كردستان، فجر الثلاثاء، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق عدة صواريخ باليستية على عدة مناطق مدنية في أربيل، مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين.

كما أفاد البيان "قال الحرس الثوري إن الهجوم استهدف عدة مواقع لجماعات المعارضة الإيرانية. ولسوء الحظ، فإنهم يستخدمون دائما أعذارا لا أساس لها من الصحة لمهاجمة أربيل وأربيل باعتبارها منطقة مستقرة ولم تكن أبدا مصدر تهديد لأي طرف".

وتابع "هذا انتهاك صارخ لسيادة إقليم كردستان والعراق، ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي عدم الصمت تجاه هذه الجريمة".

ونفذت إيران في الماضي ضربات في منطقة كردستان بشمال العراق قائلة إن المنطقة تستخدم كنقطة انطلاق للجماعات الإيرانية المعارضة وكذلك عملاء إسرائيل.

وتأتي الضربات الصاروخية وسط مخاوف من تصاعد الصراع الذي امتد لمناطق في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وذلك في ظل دخول حلفاء لإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن في الصراع.