باكستان تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد قصف أراضيها وتهدد طهران بعواقب وخيمة

استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".

وأضافت أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".

وتابعت بالقول: "الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا العمل غير القانوني قد حدث على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران".

وذكرت في البيان أنه تم تقديم احتجاج باكستان القوي إلى المسؤول الكبير المعني في وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، مشيرة إلى أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية لنقل إدانتها الشديدة لهذا الانتهاك.

وشددت الخارجية في بيانها على "أن المسؤولية عن عواقب القصف ستقع على عاتق إيران بشكل مباشر".

وأشارت في البيان إلى أن إسلام آباد قالت دائما إن الإرهاب يمثل تهديدا مشتركا لجميع دول المنطقة ويتطلب عملا منسقا، مبينة أن مثل هذه الأعمال الانفرادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض بشكل خطير الثقة الثنائية.

وشنت إيران هجمات يوم الثلاثاء استهدفت ما وصفتها بقواعد داخل باكستان لجماعة "جيش العدل" البلوشية المعارضة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن صواريخ وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.

من جهتها أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بـ"تدمير مقرين لجيش العدل في الأراضي الباكستانية عبر قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة".

وشنت الجماعة ( جيش العدل) عدة هجمات ضد قوات أمن إيرانية منذ تأسيسها وهي مدرجة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية منذ 2010.