وزير الخارجية العراقي: إيران لا تستطيع ضرب إسرائيل.. وتصدر مشاكلها الداخلية بمهاجمتنا

ندّد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في حوار مع "الشرق الأوسط" باعتداء إيران على أربيل، عاداً التصعيد "محاولة إيرانية لتصدير مشاكلها الداخلية".

وقال حسين، الذي كان يتحدّث على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن بلاده اتّخذت إجراءات سياسية ودبلوماسية للرد على القصف الإيراني الذي أسقط 4 قتلى مدنيين في أربيل، مساء الاثنين، نافياً ادّعاءات طهران حول وجود "الموساد" الإسرائيلي على الأراضي العراقية.

وربط كبير الدبلوماسية العراقية الهجوم على إقليم كردستان العراق بتصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب على خلفية الحرب في غزّة، مرجّحاً وجود "قواعد اشتباك بين الإيرانيين والإسرائيليين".

وعن رغبة بغداد في انسحاب القوات الأميركية الموجودة في القواعد العسكرية العراقية، قال حسين إن حكومته تسعى للوصول إلى "مسيرة تفاوضية" مع واشنطن، مؤكّداً أن "الأميركيين مستعدون للجلوس على طاولة المفاوضات، لكن في ظروف طبيعية".

وشهدت الأسابيع الماضية تصعيداً ضدّ مصالح أميركية في العراق، ردّت عليه واشنطن باستهداف مقرات فصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وبشأن العلاقات العراقية - السعودية، قال حسين إنها تمر بحالة ممتازة، وعبَّر عن "تطلّع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفع بالاستثمار السعودي في العراق".