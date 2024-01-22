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A man watches a news channel on television inside a shop after the Pakistani foreign ministry said the country conducted strikes inside Iran targeting separatist militants, two days after Tehran said it attacked Israel-linked militant bases inside Pakistani territory, in Peshawar, Pakistan January 18, 2024. (Reuters)
مواطن باكستاني يتابع ضربات بلاده على إيران
إيران و رئيسي

إسلام آباد: وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان الأسبوع المقبل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، أن العمليات التي شهدتها المناطق الحدودية الأسبوع الماضي، لن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين

العربية.نت
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أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن وزير خارجيتها، حسين أمير عبد اللهيان، سيزور باكستان الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر کنعاني، اليوم الاثنين، أن العمليات، التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية الأسبوع الماضي في المناطق الحدودية، لن تؤدي إلى تدهور العلاقات بين طهران وإسلام آباد، نقلا عن وكالة "تاس".

وقال کنعاني: "الإرهاب هو تهديدنا المشترك، وأمن البلدين مترابط، وتتضامن الدولتان مع بعضهما البعض في الكفاح المشترك ضد التهديد الإرهابي، ولن يؤثر ما حدث على العلاقات المتينة بين البلدين"، حسبما نقلت عنه وكالة "فارس".

علما باكستان وإيران
علما باكستان وإيران

وأضاف المتحدث أن إجراءات إيران جاءت بسبب الحاجة الملحة لمنع وقوع هجوم إرهابي آخر على أراضيها.

وأكد کنعاني أن العلاقات بين طهران وإسلام آباد، اللتين لديهما نفس الفهم للمصالح والتهديدات المشتركة، ستستمر في السير على طريق الصداقة والتعاون.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد قصفت، في 16 يناير، مقرين لجماعة "جيش العدل" في الأراضي الباكستانية، فقد تم توجيه الضربات باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ. ودانت وزارة الخارجية الباكستانية الضربات، واعتبرتها انتهاكاً للحدود الجوية للبلاد، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

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وفي 19 يناير، أفادت وكالة "إرنا"، نقلاً عن مصادرها، أن جماعة "جيش العدل" كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي كبير شرق إيران.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في 18 يناير، أن قوات بلادها نفذت عملية لمكافحة الإرهاب، شنت خلالها ضربات على مخابئ للمتطرفين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. وبحسب سلطات المحافظة، قُتل 10 أشخاص، بينهم 4 أطفال، جراء الهجوم.

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