دوي انفجار ضخم غامض بمدينة سمنان الصناعية شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجار ضخم في مدينة غرمسار الصناعية بمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران.

وقال بهنام بختياري المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في مقاطعة سمنان لوكالة "إرنا": "تم إرسال قوات هذه الإدارة إلى المدينة الصناعية، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر وعنوان هذا الانفجار".

كما أكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، ومن بينها قناة "أخبار قمرسار"، أن مصدر الانفجار غير معروف.

وأعلنت سلطات ولاية سمنان الأسبوع الماضي عن "انفجار في خزان كيمياوي" بمصنع في مدينة إيفانكي الصناعية في غارمسار، وقالت إن هذا الانفجار خلف قتيلين وثلاثة جرحى.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا"، فإن أحد القتلى في هذا الحادث هو فارامارز هورمزي، الأستاذ في قسم الهندسة الكيمياوية بجامعة سمنان.