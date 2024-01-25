إيران.. احتواء حريق في مستشفى بطهران ولا قتلى

قالت وسائل إعلام رسمية في إيران الخميس إن الدفاع المدني تمكّن من احتواء حريق هائل بمستشفى في العاصمة طهران، وقال مسؤول إن النيران دمرت الواجهة الخارجية للمبنى.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحريق لم يسفر عن سقوط قتلى مضيفاً أن السلطات تحقق في الحادث لمعرفة السبب.

وقال مالكي "حتى الآن لم نتلق أي تقارير عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة. وقد أثر الحريق بشكل رئيسي على الجزء الخارجي من مبنى المستشفى".

وكانت وكالة إرنا الرسمية للأنباء قد أفادت في وقت سابق بأن الحريق اندلع قرابة الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي وتسبب بتدمير واجهة جزء من مستشفى غاندي في طهران.









فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران فرق الإسعاف في المكان فرق الإسعاف في المكان

ونقلت الوكالة عن مدير المستشفى قوله "وقع حريق في الجانب الشرقي من مستشفى غاندي".

وأورد التلفزيون الرسمي أن فرق الإطفاء انتشرت في الموقع.

وفي أغسطس الماضي، اندلع حريق في البازار الكبير بطهران أتى على الكثير من المتاجر من دون وقوع إصابات.

وفي يونيو 2020، أدى انفجار قوي ناجم عن احتراق اسطوانات غاز في عيادة في شمال طهران إلى مقتل 19 شخصاً على الأقل.

وفي يناير 2017، تسبب حريق في مركز بلاسكو للتسوق المكون من 15 طابقاً في طهران إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل، من بينهم 16 عنصر إطفاء.