إيران تحذر إسرائيل من المساس بمصالحها.. "لن تكون مناطق آمنة"

اعتبر مساعد وزير خارجية إيران، علي أصغر حاجي، اليوم الخميس، أن المناطق التي تهدد إسرائيل فيها مصالح إيران لا يمكن أن تكون آمنة.

وقال علي أصغر حاجي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الدولي الحادي والعشرين حول سوريا بصيغة "أستانا": "بما أننا نتعرض لهجوم من النظام الصهيوني، فإن أي منطقة تتعرض فيها مصالح إيران للتهديد من قبل هذا النظام لن تكون آمنة"، على حد تعبيره.

واستشهد مساعد وزير الخارجية الإيراني بمثال عن العراق، وقال: كانت هناك مشكلة تتعلق بوجود القوات الإرهابية والانفصالية هناك، فضلاً عن القواعد العسكرية للنظام الصهيوني، الذي قتل الناس في لبنان، ونظم عمليات إرهابية داخل جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك في سوريا، حيث تم قبل بضعة أيام قتل خمسة مستشارين عسكريين إيرانيين وصلوا إلى البلاد لمحاربة الإرهاب".

في 20 يناير الجاري، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 5 مستشارين عسكريين إيرانيين قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قصف ليلة 16 يناير الجاري، عدة أهداف بالصواريخ الباليستية في أربيل بإقليم كردستان العراق شمالي البلاد، وذلك رداً على الهجمات الإرهابية الأخيرة داخل إيران، وتم تدمير مقر تابع للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) في كردستان العراق، بحسب ما أعلنت طهران، فيما نفت حكومة كردستان العراق وجود مقر للموساد على أراضيها.