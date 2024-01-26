إيران تنفي المزاعم الأميركية: واشنطن لم تحذرنا قبل هجوم كرمان

نفت مصادر إيرانية مطلعة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية بأن واشنطن حذرت طهران من الهجوم الإرهابي في كرمان.

ونفى مصدر دبلوماسي مطلع، بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا" للأنباء، مزاعم الصحيفة الأميركية بأن المخابرات الأميركية نبهت إيران قبل وقوع الحادث الإرهابي في كرمان.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أمني مطلع، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ارنا": "إذا كانت هناك رسالة أمنية متبادلة من قبل الولايات المتحدة، فقد كان ذلك بهدف أن تكون في مأمن من رد إيران، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية، الخميس، عن مسؤولين أميركيين زعمهم أن الولايات المتحدة حذرت إيران سرا من أن داعش يستعد لتنفيذ "هجوم إرهابي".

وبحسب هذه المصادر، فقد تم نقل التحذير السري إلى طهران من هناك، حيث تلقت الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن جماعة خراسان التابعة لتنظيم داعش تخطط لشن هجوم على إيران.

وكذلك قال مسؤول أميركي، الخميس، إن الولايات المتحدة حذرت سراً إيران من تهديد بوقوع هجوم قبل التفجيرين الانتحاريين اللذين تبناهما تنظيم داعش في كرمان.

وأوضح هذا المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه أنه قبل هذا الهجوم أرسلت الحكومة الأميركية "تحذيراً خاصاً بشأن تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية"، وذلك بحسب ما نقلته عنه وكالتا "فرانس برس" و"أسوشيتد برس".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة تتبع سياستها طويلة الأمد المتمثلة في "واجب تحذير" الحكومات الأخرى من أي تهديدات قاتلة محتملة.

وقع انفجاران إرهابيان في 3 يناير 2024، في مدينة كرمان جنوب شرق ايران، ما خلف 95 قتيلا و284 جريحاً. وقد أثار هذا الحادث إدانات إقليمية ودولية واسعة النطاق. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، في بيان له، تبنيه للانفجارين.