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قمر صناعي إيران قاصد
قمر صناعي إيراني (أرشيفية)
إيران و رئيسي

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بإطلاق إيران قمر ثريا الصناعي

إيران استخدمت التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح لها بإطلاق أسلحة أبعد مدى

رويترز
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نددت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، بإطلاق إيران قمر (ثريا) الصناعي، الأسبوع الماضي، باستخدام حامل الأقمار الصناعية "قائم 100" ثلاثي المراحل.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أن "قائم 100" يستخدم التكنولوجيا الضرورية لتطوير أنظمة صواريخ باليستية بعيدة المدى، وهو ما قد يسمح أيضا لطهران بإطلاق أسلحة أبعد مدى.

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