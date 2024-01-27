رئيس إيران يدعو للتصدي لمحاولات إثارة الأجواء مع باكستان بعد مقتل 9 باكستانيين

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للتصدي لمحاولات "إثارة الأجواء" مع باكستان بعد مقتل 9 باكستانيين ببلاده.

وقال الرئيس الإيراني إن إيران وباكستان بلدان شقيقان لديهما مشتركات دينية وثقافية وحضارية متجذرة، ولا يمكن أن تنقطع.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الباكستاني الجديد لدى طهران محمد مدثر تيبو، الذي قدّم أوراق اعتماده، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال رئيسي: "طهران تنتهج سياسة تعتمد على التقارب وحسن الجوار مع باكستان لأن الحدود المشتركة تتيح الفرصة لتعزيز أمن الدولتين، كما أنها فرصة لتعزيز التبادل التجاري بينهما"، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أمن باكستان من أمن إيران، مشيرًا إلى أن هناك ما وصفه بـ"الزمر الإرهابية" العميلة لأميركا، التي كان لها تداعيات وآثار مخربة في المنطقة طوال السنوات الماضية، وخاصة في سوريا والعراق.

من جانبه، قال السفير الباكستاني إن إسلام آباد لديها إرادة قوية بشأن تعزيز العلاقات القائمة على الأخوة مع طهران، مضيفًا: "باكستان لن تسمح للأعداء باستغلال الحدود المشتركة بين البلدين، اللتين تمتلكان علاقات عريقة واستراتيجية".

ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن مسلحين مجهولين قتلوا تسعة أجانب في جنوب شرقي إيران بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت الوكالة شبه الرسمية إنه لم يعلن أي فرد أو جماعة المسؤولية عن إطلاق النار في المنطقة المضطربة.